Vatandaştan Filistin Mitingi'nde yöneticilere tepki

'Kayseri'den Şanlı Direnişe Bin Selam' temalı Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü sonrası yapılan mitingde vatandaş Kevser Kınacı, mevcut hükümetin İsrail'le olan ticari anlaşmalarına ilişkin eleştirilerde bulundu ve yöneticilere serzenişte bulundu.

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  • 23.12.2023 18:21
  • Güncelleme: 23.12.2023 18:21
Vatandaştan Filistin Mitingi'nde yöneticilere tepki

Sakinleştirilememesi sebebiyle sahne arkasına alınan Kınacı, “Bütün Türk halkı adına isyan ediyorum. Ülkeyi yöneten insanlar gözümüzü boyamasın, ne yapılması gerekiyorsa adımlar atılsın. Buradaki millet hazır, herkes ayaklanmış vaziyette. Oradaki insanlar, çocuklar ölüyorlar. Protestolar değil; fiilen bir şeyler yapmamız lazım. Başımızdaki insanların gerçek yüzünü görün. İsrail’le ticareti durdurmadığınız müddetçe bu millet size inanmayacak, samimiyetinize inanmıyorum” dedi.
‘Kayseri’den Şanlı Direnişe Bin Selam’ temalı Filistin’e Özgürlük Yürüyüşü sonrası yapılan mitingde vatandaş Kevser Kınacı, mevcut hükümetin İsrail’le olan ticari anlaşmalarına ilişkin eleştirilerde bulundu ve mitingde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve diğer yöneticilere serzenişte bulundu. Sakinleştirilemeyen vatandaş Kevser Kınacı, ekipler tarafından sahne arkasına alındı.
‘TİCARETİ DURDURMUYORSUNUZ, SAMİMİ DEĞİLSİNİZ’
Vatandaşların İsrail ürünlerini boykot ederken hükümetin İsrail’le olan ticaretini feshetmemesine isyan eden Kevser Kınacı, “Bütün Türk halkı adına isyan ediyorum. Ülkeyi yöneten insanlar gözümüzü boyamasın, ne yapılması gerekiyorsa adımlar atılsın. Buradaki millet hazır, herkes ayaklanmış vaziyette. Oradaki insanlar, çocuklar ölüyorlar. Protestolar değil; fiilen bir şeyler yapmamız lazım. Başımızdaki insanların gerçek yüzünü görün. İsrail’le ticareti durdurmadığınız müddetçe bu millet size inanmayacak, samimiyetinize inanmıyorum. Samimiyetine güvenilmeyen insanın arkasından gidilmez” dedi.

1ha

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