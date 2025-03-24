Vekil Cıngı’dan pamuk şekerli mesaj

MÜSİAD Kayseri Şubesi, iftar yemeğinde şehir protokolü ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi. İftarda sevgi evlerinde kalan çocuklara hamburger ikram edildi. İftar sonrası ise çocuklara özel etkinlikler yapılırken; patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu verildi. Programda çocuklarla birlikte pamuk şeker yiyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sevgi evlerinde çocuklara her zaman kucak açtıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

Vekil Cıngı: “Çocuk, her yerde çocuktur” dedi.