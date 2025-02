HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir: 'Siyasi manipülasyonlara geçit vermeyeceğiz'

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üyelerinin adil ücret talebiyle gerçekleştirdiği eylemi, bazı kişilerin siyasi bir zemine çekmeye çalışmasına yönelik sendikalarının emeğin yanında olduğunu ve siyasi hesaplar üzerinden üyelerinin hak arayışını çarpıtmaya çalışanlara karşı duracaklarını belirtti. Özdemir,"HİZMET-İŞ emeğin yanında, siyasetin dışındadır. Üyelerimizin hak arayışını, siyasi manevralarla çarpıtmaya çalışarak Kayseri’de kök salmış kardeşlik ve dayanışma ruhunu zedelemeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz HİZMET-İŞ Sendikası olarak, yetkili olduğumuz tüm belediyelerde olduğu gibi Kayseri’de de, üyelerimizin sosyal ve ekonomik taleplerini her koşulda savunduk. Emeğin hakkını teslim etmek için durmaksızın mücadelemize devam ediyoruz. Bugüne kadar, yan yana durduğumuz işçi kardeşlerimizle hiçbir mağduriyete izin vermemiş, hakların korunması için gereken her adımı atmış bulunmaktayız ”dedi. 30 yıldır yetkili olduğumuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmamış, üyelerimiz hiçbir zaman mağdur edilmemiştir. Maaşlarımız her zaman gününde ve eksiksiz ödenmiştir. Bugüne kadar üyelerimizin mağduriyetine izin vermeyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle üyelerimiz, haklı bir tepki olarak kendi inisiyatifleriyle adil ücret eylemi başlatmıştır. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, emeğin ve alın terinin savunucusu olma sorumluluğumuzla hareket ederek üyelerimizin haklı taleplerine duyarsız kalmadık; onların başlattığı bu mücadelede yanlarında durarak destek verdik.Ne var ki, bazı kesimler, bu haklı mücadelenin içeriğini siyasi çatışma alanına çekmek ve emekçilerin samimi taleplerini manipüle etmek niyetindedir. İşçilerin alın terini siyasi rant aracına dönüştürmeye yönelik bu çabalara karşı duruşumuz nettir: Böyle bir oyuna asla izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, HİZMET -İŞ olarak bugün de yarın da kayserideki tüm işçilerin hak adalet ve refah mücadelesinin neferi olmaya devam edeceğiz diyen Özdemir,"HİZMET-İŞ olarak, bugün de yarın da Kayseri’deki tüm işçilerin hak, adalet ve refah mücadelesinin neferi olmaya devam edeceğiz. Birlikten güç alarak, emeği siyasetin kirli hesaplarına kurban etmek isteyenlere karşı dimdik duracak; dayanışmamızı zedelemeye, hak arayışını bölmeye çalışanların karşısında tek yürek ve tek sesle mücadele edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerimizi titizlikle değerlendireceğine ve en kısa sürede haklarımızın tesis edileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sorunun çözümü için görüşmelere ayın 23’ünden sonraki bir tarihte başlanacağı tarafımıza iletilmiştir. Emek ve dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz mücadelenin hak ve adaletin tecellisiyle sonuçlanacağına olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha vurguluyoruz” sözlerine yer verdi.