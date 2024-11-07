Vekil Cıngı, 'NATO'ya üye iki müttefik ülke olarak mevcut işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Petr Štěpánek ile iki ülkenin arasındaki dostluk bağını pekiştirmek için işbirliği anlaşmasının ikili ilişkilere geliştirmesinin önemine değindi. Murat Cahit Cıngı, "Ekonomik ilişkilerimize baktığımızda daha önceki hedefimiz olan 5 milyar dolar geçtiğimiz yıl aşmış olmak bizleri mutlu etmiştir ilgili kurumlarımızın yeni ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için birlikte çalışacağına ve karşılıklı olarak yatırımlarımızın artacağını olan inancımız tamdır. Savunma sanayisinde de NATO’ya üye iki müttefik ülke olarak mevcut işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz geçtiğimiz turizm yılında yaklaşık dört yüz bin çek misafirimizi Türkiye’de ağırladı ve bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ümit ediyoruz.Turizm ve eğitim alanlarındaki iş bildiğimizin güçlenmesini haklarımız arasındaki dostluk bağını da pekiştieceğine inanıyoruz. Türkiye’nin Avrupa birliğine tam üyelik hedefi stratejik bir öncelik oluşturmaya devam etmekte ve bu süreçte Çekya’nın desteğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Özellikle iş insanlarımız ve ogrencilerimiz için vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Hızlandırılması haklarımız arasındaki dostluk pekişmesi çok önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.