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Kendisinden 22 yaş küçük kız arkadaşını bacaklarından vurdu

Kayseri'de kendisinden 22 yaş büyük olan erkek arkadaşı tarafından silahla bacağından vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisinden 22 yaş küçük kız arkadaşını bacaklarından vurdu
Kayseri GündemEditör

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 407. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.’nin (17) evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.’ye ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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