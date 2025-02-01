Vekil Cıngı; yeni KOSGEB desteklerinin müjdesini verdi

KOSGEB, Kayseri'deki emek yoğun üretim yapan KOBİ'lere yönelik yeni bir destek programı başlattı. Bu program kapsamında, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek verilecek. Destek, işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı KOSGEB’e başvuru tarihinin 31 Ocak - 31 Mart 2025 belirterek; “Devletimizin sanayi sektöründeki en önemli kuruluşlarından KOSGEB Kayserimizdeki üreticilerimizin çok istifade edeceği yeni bir İstihdam ve Teşvik paketini uygulamaya koyuyor. Bu paket sayesinde emek yoğun üretim yapan imalatçılarımızın rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atılıyor. KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlanıyor. Bakanlığımız şehrimizde yoğun faaliyet gösteren bu sektörlerdeki sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyor. Başvuru tarihi: 31 Ocak - 31 Mart 2025” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milletvekili Cıngı’nın paylaşımına yorumda bulunarak KOSGEB’in sadece şirketlere destek verdiğini idda eden Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya; “Sayın Vekilim KOSGEB ne yazık ki sadece şirketlere destek veriyor, şahıs işletmelerine desteği kaldırmış idi özellikle fuarlara standlı katılım ve yurt dışı fuar seyahatlerinde, umarım bu destek den binlerce şahıs işletmelerimiz de yararlanıyordur” ifadelerini kullandı.

Vekil Cıngı ise, "Ercan Bey doğrudur. KOSGEB teşvik sistemini değiştirdi ve artık genelde maddi destek şeklinde veriyor. Ama esnafa veya iş kuracak müteşebbislere de yoğun olarak katkı sağlıyor. Web sitesinden teferruatlı malumata erişilebilir" yanıtını verdi.