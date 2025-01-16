Kadın sürücüyü darp eden motokurye yakalandı
Talas'ta otomobil sürücüsü kadını darbeden motokurye yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında kasten yaralama suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Resul Erdal Aydemir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu; bir motokuryenin otomobil sürücüsü kadını darbettiği olayı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen motosiklet sürücüsü B.A. (22) yakalandı.
Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, B.A. hakkında ‘Kasten Yaralama’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.