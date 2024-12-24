Vekil Çopuroğlu, yanlış bilgilendirilen CHP'li vekillere seslendi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin Tomarza Devlet Hastanesi'nin hizmet veremediği iddialarına yanıt verdi. Vekil Çopuroğlu, konu Kayseri olduğunda muhatabından bilgi almadan konuşulmaması gerektiğini söyledi. Çopuroğlu, konuyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerine buradan çağırımdır.

Konu Kayseri olunca lütfen muhatabına bilgi almadan konuşmayın!

Sağlık İl Müdürünü arayın, Milli Eğitim Müdürünü arayın hangi müdürümüzü ararsanız en doğru cevapları en kısa zamanda verirler.

Bilmeden yanlışa düşersiniz sonra sizin için üzülürüz biz yanlış konuşuyorlar diye. Üzülmememiz için muhataplarla önce konuşun. Peki konu nedir? Şu anda meclis gündeminde Kayseri konuşuluyor. Kayseri'de Tomarza Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmeti veremediğinden insanların merkeze ve Develiye gittiğinden bahseden bir CHP'li Milletvekilimiz var. Peki bunu neden bahsediyor? Herhalde yeteri kadar ilgilisinden görüşüp bilgi almadığından tahminlerini söylüyor olabilir. Peki bununla alakalı siz ne diyeceksiniz diye sorduğunuzda biz şunu diyoruz. Daha dün 375 hastamız Tomarza Devlet Hastanesi'nden poliklinik hizmeti vasıtası ile gitmiş, ziyaret etmiş, şifaya vesile olmuş. 49 kişiye de röntgen çekilmiş.

Çalışmayan cihazla röntgen çekilir mi?

Çalışmayan hastanede 375 kişi muayene olabilir mi? Bunların hatta en çoğu da çocuk bölümünde 72 kişi muayene olmuş.

Bunları lütfen ilgili müdürüne, ilgili muhatabına sorduğunuz zaman burada yanlışa düşmezsiniz ama konu Kayseri olunca özellikle ve özellikle yanlış bilgiler bizi hakikaten incitiyor. İncitmemesi için öncesinde bir ilgili müdürlükle görüşmekte fayda var. Burayı karıştırmayın çünkü bizim Milletvekillerimizde, Belediye Başkanlarımızda, Müdürlerimiz de tıkır tıkır çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.