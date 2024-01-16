Vekil Hulusi Akar: 'Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak'

Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarını ifade eden, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Gelinen bu safhada terör örgütünün içerisinde çöküş olduğu bizzat  elebaşları tarafından açıkça itiraf edilmektedir.

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  • 16.01.2024 20:21
  • Güncelleme: 16.01.2024 20:21
Vekil Hulusi Akar: 'Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak'

PKK’lı, YPG’li teröristler bu terör örgütlerini destekleyenler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek” dedi.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ın meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuşmaya karşılık açıklamalarda bulundu.

Her Türk vatandaşının orduya sahip çıkması gerektiğini belirten, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; “Bazıları inatla bu yalanı, iftirayı tekrarlamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde uluslararası hukuka aykırı hiçbir silah, araç, gereç, mühimmat bulunmamaktadır kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil bunun bilinmesi lazım ve her Türk vatandaşının ordusuna sahip çıkması lazım. Gelinen bu safhada terör örgütünün içerisinde çöküş olduğu bizzat  elebaşları tarafından açıkça itiraf edilmektedir. PKK’lı, YPG’li teröristler bu terör örgütlerini destekleyenler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek” dedi.

1ha

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