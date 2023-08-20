Vekil Özsoy, 'Hacılar güzel, etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var'

Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri kapsamında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 'Alan çok güzel, Hacılar da güzel. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum ama çok güzel bir kalabalık var inşallah güzel bir gece olur' dedi. 

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  • 20.08.2023 09:14
  • Güncelleme: 20.08.2023 09:14
Vekil Özsoy, 'Hacılar güzel, etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var'

Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda 17-18-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Hacılar Belediyesi Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinliklerinin son gününde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, kalabalık bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Tüm Hacılarlılarla beraber inşallah türkü dolu bir gece yaşayacağız. Hacılar Kayseri’ye göre daha serin daha güzel. Alan çok güzel, Hacılar da çok güzel ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Ama çok güzel bir kalabalık var inşallah güzel bir gece olur” şeklinde konuştu.

Kayseri’deki belediyeler hakkında değerlendirme yapan Özsoy, “Büyükşehir ağabeyliğinde Kayseri’de çok güzel bir yerel yönetim var. Belediyelerimiz çok güzel hizmetler yapıyorlar. İnşallah vatandaşlarımız 2024 seçimlerinde de başkanlarımızı seçer.  Biz belediyeciliği bırakmadık. Biz bıraksak vatandaşımız bırakmıyor. Gittiğimiz yerlerde sanki belediyede devam ediyormuş gibi talepler istekler var. Biz belediyedeki arkadaşlara iletiyoruz talepleri onlar da hızlı bir sürede yapıyorlar” diye konuştu.

1ha

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