Vekil Özsoy, 'Siyonistlere ses çıkarmayan tüm batılı emperyalist ülkeleri lanetliyorum'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Mübarek ramazan ayında siyonist katil israil kendine yakışan ahlaksızlığı yararak yine masum insanlara bomba yağdırdı. Gazze’deki katliama tekrar başladı. Hayvandan aşağı siyonistlerin katliamına göz yuman, hatta teşvik eden haydut devlet amerika ve onun ruh hastası başkanı ile beraber siyonistlere ses çıkarmayan tüm batılı emperyalist ülkeleri lanetliyorum. Kahrolsun israil, kahrolsun amerika, kahrolsun emperyalistler. ne yaparlarsa yapsınlar başkenti doğu kudüs olan bağımsız filistin devleti kurulacaktır” şeklinde konuştu.