Eski kız arkadaşı Edanur'u öldüren sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

Olay, 13 Eylül 2023’de saat 22:30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Nevşehir Avanos’ta yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Sanık avukatının itirazı sonucu dosya istinaftan döndü. Sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çatbaş, müştekiler Edanur’un anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık, “Kocaeli’nden döndüğümde tekrar barıştık. Aldatma olayı oldu. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Edanur Çoban’ın babası, “En ağır Ceza’yı almasını istiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet cezasının artırılarak verilmesini istiyorum” diye belirtti. Edanur Çoban’ın annesi ise “Ağırlaştırılmış müebbet cezasının yeniden verilmesini istiyorum” dedi. Sanık avukatı keşif talep ederken mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ileride bir tarihe erteledi.