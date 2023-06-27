Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün’den kurban seçimi için tavsiyeler

Yarın Kurban Bayramı idrak edilecek. Bayrama saatler kala vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergün’de kurban alırken dikkat edilmesi gerek konular hakkında bilgi verdi. Kurban alırken büyükbaşlarda özellikle erkek hayvanların ve küpeli hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söylen Ergün, “Öncelikle büyükbaşlarda erkek hayvanların ve küpeli hayvanların biz kurban olmasını tercih ediyoruz. Dişi hayvanların yani damızlık değerinde olan hayvanların kurban edilmemesi gerekmektedir. Büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için iki yaşını doldurmuş olması lazım. Bunu da nasıl anlarız? gerek küpe sorusuyla birlikte, Android uygulamalardan küpe numarasına girdiğiniz zaman hayvanın tüm şeceresi orada çıkmaktadır. Bunun haricinde de en bariz özelliği büyükbaş hayvanlarda bu öndeki kesici dişlerin yani süt dişlerinin çıkıp yerine daha büyük, bariz, belirgin dişlerin, halk arasında kazma diş dediğimiz o dişlerin çıkmış olması lazım. Bu da kurban vasfını taşıdığını gösterir. Aynı zamanda hayvanın kurban olabilmesi için de birtakım özellikleri olması lazım. Boynuzunun kırık olmaması lazım, kulağının veya kuyruğunun kesik olmaması yani uzuvlarının da tam olması lazım. Vatandaşlarımızın buna da dikkat etmesi lazım. Aynı zamanda sağlıklı gevişini getiren, gözleri parlak, ağzından, burnundan herhangi bir irinli akıntının, müköz bir akıntının olmaması lazım. İsal dediğimiz bir vakanın da olmaması gerekiyor. Küçükbaş hayvanlarında kurban olabilmesi için 1 yaşına gelmiş olması veya altı aylıktan büyük kendi annesinin işte yani ergin bir koyun boyuna gelmiş olması lazım” şeklinde konuştu.

‘KÜPELİ HAYVANLAR TERCİH EDİLMELİ’

Küpeli olan hayvanlar da kesildikten sonra bir hastalık çıkma durumunda devlet tarafından hayvanın yüzde 90 oranında parasının ödendiğini bu sebeple kurban alırken hayvanın küpe olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, “Bunun haricinde de bizim Büyükşehir Belediyemizin İl müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz 42 adet kurban kesim ve satış yer bulunmakta. Burada da görevli veteriner hekimi arkadaşlarımız var. Vatandaşlarımız kesimde olsun veya kesim öncesinde hayvanları alırken onların sağlığıyla ilgili tüm her şeylere burada görevli veteriner hekim arkadaşlarımızdan bilgilere ulaşabilirler. Küpeli hayvanların tercih edilmesini özellikle belirtiyoruz. Çünkü bazen tüberküloz dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu dış vakada belli olmaz, hayvan kesildikten sonra ancak belli olur. Tüberkülozda hayvanın akciğerlerinde veya midenin üzerinde, iç organlarında inci tanesi şeklinde iltihaplı odaklar şekillenir. Halk sağlığını da tehdit ettiği için ihbarı mecburi bir hastalıktır. Herhangi bir sıkıntılı durumda eğer küpesi de var ise devletimiz kurban sahiplerine bu hayvanın yüzde doksan oranında parasını ödüyorlar. Küpenin de burada, böyle bir riskte artı bir özelliği olmuş oluyor. Küpesiz hayvanda tabii ki herhangi bir işlem yapılmamış oluyor” ifadelerini kullandı.

‘KURBAN ATIKLARI KİREÇLENEREK GÖMÜLMELİ’

Kurban kesiminden sonra çıkan kurban atıklarının hastalıklara sebep olduğu için kireçlenerek derin bir çukura gömülmesi gerektiğini belirten Ergün, “Kurban sıcak aylarda, yaz aylarında yaşanıyor. Kurbanla ilgili kesimlerde vatandaşlarımız bazen kendi alanlarında yani bahçelerinde, evlerinin önünde, çayırlık, yeşil alanlarda kesmeye çalışıyorlar. Aslında bu normalde kanunen yasak. Bunun maddi olarak parasal cezası var. Tüm ilçelerimizde birçok kesim yerleri var. Belediyenin kesimhaneleri, özel kesimhanelerimiz var. Kurbandan sonra hayvanın diğer atıkları, işkembe olsun veya yan ürünleri çevrede çok çabuk kokuşabilecek ve kolesterol enfeksiyonlara ve dolayısıyla da topraktan sulara karışarak insanların sağlığını tehdit edebilecek bir risk taşımakta. Bu da ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Onun için atıkların mümkün olduğu kadar derin bir çukura kireçlenip o şekilde gömülmesinde fayda var. Hem kendi sağlıkları için hem de diğer vatandaşların, toplumun sağlığı için önemli bir husustur” diye konuştu.