Vicdansızlığın böylesi: Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Kayseri'de Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Vicdansızlığın böylesi: Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulu olan çadıra akşam saatlerinde gelen şüpheli, Filistinliler için toplanan yardım paralarının bulunduğu kutuyu alarak uzaklaştı. Yetkililerin durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri, şüpheliyi ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdansızlığın böylesi: Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ramazan Ayı'na özel Esma'ül-Hüsna Sergisi
Ramazan Ayı'na özel Esma'ül-Hüsna Sergisi
Kayseri, Akıllı Belediyecilik Daire Başkanlığı ile akıllanacak
Kayseri, Akıllı Belediyecilik Daire Başkanlığı ile akıllanacak
Kayseri Erciyes'teki şampiyona 140 ülkede canlı yayınlandı
Kayseri Erciyes'teki şampiyona 140 ülkede canlı yayınlandı
Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir'
Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir'
MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
MHP'li Özdemir: 'Kayseri Cumhur İttifakı'nın medarı iftiharıdır'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'
'Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı'