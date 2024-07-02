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Ak Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Özcan görevini bıraktı

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sami Özcan görevi bırakarak istifa ettiğini açıkladı. 

Ak Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Özcan görevini bıraktı

AK Parti teşkilatlarında bir istifa yaşandı. AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten  Mustafa Sami Özcan istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

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