Ak Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Özcan görevini bıraktı
AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sami Özcan görevi bırakarak istifa ettiğini açıkladı.
AK Parti teşkilatlarında bir istifa yaşandı. AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Sami Özcan istifa ettiğini duyurdu.
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