Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde virajı alamayan kamyon devrildi.
Kayseri’nin Develi ilçesinde virajı alamayan kamyon devrildi.
Edinilen bilgiye bağlı ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde meydana gelen kazada virajı alamayan kamyon yan yattı. Kazada kamyonun kazasında bulunan yemler yola dökülürken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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