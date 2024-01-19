Voleybol Genç Erkekler Kayseri Şampiyonu Elit Voleybol oldu

Kayseri Kulüplü Genç Erkekler Voleybol Sezonu tamamladı. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan sezonu Kayseri Elit Voleybol Kulübü şampiyon olarak tamamladı.

Voleybol Genç Erkekler Kayseri Şampiyonu Elit Voleybol oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Kulüplü Genç Erkekler Voleybol Sezonu tamamladı. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan sezonu Kayseri Elit Voleybol Kulübü şampiyon olarak tamamladı.

Kulüplü Genç Erkekler Voleybol Ligi’nin centilmence geçtiğini ve büyük mücadeleye sahne olduğunu dile getiren Voleybol il Temsilcisi Halil Dicle, kupaların sahibini bulduğunu söyledi. İl Temsilcisi Dicle, “Genç Erkekler Voleybol İl Şampiyonasına katılan tüm takımlarımızı kutluyorum. Şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası Gruplarında Kayseri’yi temsil etme hakkı elde Elit Voleybol Kulübü’ne başarılar diliyorum” dedi.

Elit Voleybol Kulübü’nün şampiyon olduğu ligde Develi Belediyespor ikinci, Yeşilhisar Belediyespor takımı ise üçüncü sırayı aldı.

Voleybol Genç Erkekler Kayseri Şampiyonu Elit Voleybol oldu
Voleybol Genç Erkekler Kayseri Şampiyonu Elit Voleybol oldu
İHA
Kayseri Gündem

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