Volta Team TEKNOFEST’te 2 başarıya imza attı

Erciyes Üniversitesi’nde çeşitli dallarda mühendislik bölümünü okuyan öğrencilerin kurduğu 11 yıllık Volta Team Takımı, hidrojenli araç üretti. Ürettikleri araçla Kocaeli’nde düzenlenen TEKNOFEST Yarışması’na katılan öğrenciler finalist olmayı başardı. Ayrıca Yüksek İrtifa Roket kategorisinden de ürettikleri roket ile katılan öğrenciler bu alanda da 800 takım arasından 6’ncı olmayı başardı. Volta Team Takım Kaptanı ve Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Alper Kömürcü, Kayseri’nin en kalabalık mühendis topluluğu olduklarını ifade ederek, her mühendislik dalından öğrencilerin bu toplulukta olduğunu söyledi. Takım Kaptanı Kömürcü, Bu yıl hidrojenli araç, yüksek irtifa roket, orta irtifa roket, hava savunma sistemleriyle ilgileniyoruz. Bu projeleri 100 tane mühendisin katılımıyla Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kayseri’nin en kalabalık mühendislik topluluğuyuz, burada elimizdeki şartlarla çok verimli, güzel projeler çıkartmaya çalışıyoruz. Ekibimiz Multidisipliner bir ekip aslında, enerji sistemleri, uzay, uçak, elektrik-elektronik mühendisliği olmak üzere tüm mühendislik dalındaki öğrenciler burada çalışıyor” diye konuştu.

‘HER ZAMAN BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ’

Takım olarak çok fazla proje ve uğraşları olduklarını dile getiren Kömürcü, destek olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu aktardı. Takım Kaptanı Kömürcü, “Biz 11 yıllık bir takımız, aracımızda bu bilgi birikiminin geldiği nokta bu oldu. Biz bu araçları her yıl baştan hazırlayarak yarışmalara katılıyoruz. Roket, hava savunma sistemleri ve aracımız için her yıl baştan başlıyoruz. Hidrojenli arabamız Kocaeli üssünde Teknofest Yarışması’nda bu yıl finalist oldu. Kocaeli’ye gitti, orada güzel bir ekip süreci yaşandı TÜBİTAK destekli aracımızı tanıtma fırsatı yakaladık. Roketimiz 800 takım arasından yüksek irtifa kategorisinde 6’ncı olma başarısı gösterdi. Buradan ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, bir yıl boyunca emekler sar ettiler, uğraş verdiler. Burada bir şeylerin çıkması kolay olmadı ama ekip olarak başardık. Proje olarak her zaman yukarıyı ve başarıyı hedefliyoruz, dereceye oynamak istiyoruz. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz, aracımızı hidrojenli olarak üreteceğiz. Bu araç sayesinde de yakıt, hidrojen ve motor elektrikli olacak, yani hem hidrojen hem de hidrojen tankıyla ürettiği yakıtla da elektrik motoru çeviren bir araba yapmış oluyoruz. Bize bu yıl Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi sponsor oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz bize çok destek oldular, yarışma sürecinde de destek oldular. Aynı zamanda çok fazla proje ve uğraşımız var buradan bize destek olmak isteyenlere de her zaman kapımızın açık olduğunu belirtmek isteriz. Biz 100 adet mühendis olarak burada öğrencilik hayatımızı çok farklı yaşayabilecekken, saçımızı ağırtmayı seçiyoruz, başarıyı hedefliyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE 6’NCISI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Yüksek İrtifa Roket kategorisinde 800 takım arasından 6’ncı olmayı başaran Yüksek İrtifa Roketleri hakkında bilgi eren Takım Kaptanı Kömürcü, “Roketimiz yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştı, şu an bu prototip olan roketimiz, kullandığımız roket Aksaray’ın ROKETSAN Üssü’nde gökyüzüne kavuştu. Burada gördüğünüz parçalar tamamen kendi imkanlarımızla kendi laboratuvarımızda üretildi. Bu parçalar Kayseri’nin 4 katmanlı ilk parçalarıdır. Öğrenciler olarak tamamen kendi emeklerimizle yaptık. Buna motorumuz ve bazı eksik parçalarımız eklendiğinde uçuşa hazır hale geliyor. Şu anda aslında yazılım olarak da bizim yaptığımız sistemdir, uçuşa hazırdır. Roket işini aslında uzay mühendisliği öğrencisi olduğumdan bu alanda ilerlemek istedim. Daha önce bir yarışmaya katılım denememiz oldu ama gerçekleştiremedik. Ardından biz bu işi yapabileceğimize inandık ve üstüne gittik. Ve şimdi Türkiye 6’ncısı olmanın gururunu yaşıyoruz, hedefimiz daime daha iyiler ve yüksekler” şeklinde konuştu.