Büsam Şehir Akademi Başlıyor

Büsam Şehir Akademi 2024 Güz Dönemi programı, yine çok önemli konuların konuşulduğu konferanslarla dolu dolu geçecek.

Büsam Şehir Akademi Başlıyor

25 Ekim'de Çağı Roman ile Okumak konusunda Dr. Mustafa Özel'in ilk konferansıyla başlayacak Güz Dönemi Programlarında, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Do. Dr. Enis Doko, Doç. Dr. Faruk Karaarslan, Dr. Deniz Kurtyılmaz, Prof. Dr. Celal Türer ve Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın da farklı tarihlerde Şehir Akademi programları bünyesinde  konferanslar verecekler.

Farklı tarihlerdeki konferans programları KCTAŞ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Büsam Şehir Akademi Başlıyor

Haber Merkezi

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