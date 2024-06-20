Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Sertifika ve Bayram Sevinci

Bayramlaşma Programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, akademide görev alan hocalar ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2024 yılı programlarına devam eden 200’e yakın Kayseri’de eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Programda ilk önce yabancı uyruklu öğrencilerin bazı etkinlikleri yer aldı. Öğrencilerden bazıları şiirler okurken bazıları da türküler seslendirdiler. Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin’in bağlaması eşliğinde seslendirilen eserlere diğer öğrencilerde eşlik ettiler. Afrika’dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Balkanlardan çeşitli öğrencilerin seslendirdiği bu şiir ve türkülere, Namık Kemal Bilgin’de bağlaması ile katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi İl Koordinatörü Mete Sungur yaptı. Sungur konuşmasında Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden akademi faaliyetleri kapsamında binlerce öğrencinin okullarındaki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüklerini, bazılarının ülkemizde kalmayı tercih ettiklerini anlattı. Akademi faaliyetleri kapsamında bu yıl 16 ayrı branşta eğitim verildiğini bu eğitimlerin bu yıl ki bölümünün tamamlanarak, programlara devam eden öğrencilerin sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.

Programda daha sonra bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, öğrencilerin bayramlarını kutlayarak kendilerini Kayseri’de görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Büyükkılıç konuşmasında, bütün vatandaşların olduğu gibi öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını ifade etti. Farklı ülkelerden gelseler de ülkemizde olmaktan dolayı kendilerini misafir gibi değil ev sahibi gibi hissetmeleri gerektiğini vurguladı. Büyükkılıç, öğrencilerin bizim ve ümmetin sesi olacağına inandığını ve gittikleri yerlerde de ülkemizin sesini duyuracak ve ümmetin birliği için çalışacak kimseler olacaklarına inandığını söyledi.

Kendilerini ülkemizin mesajını taşıyacak birer elçi olarak gördüğünü bu yüzden bu faaliyetleri çok önemsediklerini ve ülkemizde olan öğrencilerimizin severek hep yanlarında olacaklarını vurguladı. Türkiye’nin Anadolu olduğunu ve dünyanın her yerinden insanların gelip sığınabileceği bir yurt olduğunu belirtti. Özellikle bunu sağlayanın da son 20 yıldaki çalışmaları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunun altını çizdi. Tüm dünyanın hep Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ettiğini ve özellikle birçok konuda Türkiye ne der Recep Tayyip Erdoğan ne der diye mutlaka sorduklarını ifade etti. Büyükkılıç konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak, Ümmetin birliğini sağlayacak çalışmaları yapacakların öğrenciler olduğunu ve ümmet coğrafyasında zulüm ve sıkıntı çeken insanlarımızın dertleri ile dertlenmenin önemli olduğunu belirtti. Özellikle son aylarda Gazze’de yaşanan İsrail soykırımına da tepki göstererek bu zulümleri engellemenin yolunun ümmetin birliğinden geçtiğinin altını çizdi.

Programda daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, çeşitli programlar vesilesi ile Akademi öğrencileri ile bir araya geldiklerini ifade etti. Böyle bir bayram gününde aile ve yakınlarından uzakta olmanın kolay olmadığını fakat buradaki eğitimleri sırasında kazandıkları tecrübeleri ülkelerine gittiklerinde bu birikimin kendilerine çok büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Birçok defa gittiği birçok ülkede, Türkiye’de üniversite okumuş, mezun olup ülkesine dönmüş öğrencilerle karşılaştığını ve bunun büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Cıngı, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaparak burada elde edecekleri tecrübelerle önemli görevleri yerine getirme kabiliyetine da kavuşacaklarını belirtti. Kayseri’de Medeniyetin Burçları Derneği, diğer bazı vakıf ve derneklerin öğrencilerin yanlarında olduğunu ve kendilerine ciddi katkı sağladığını belirtti. Bu tür katkıların devlet kurumları tarafından da yapıldığını Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların bu çabalarda başı çektiklerini vurguladı. Bu tür katkılardan ve faaliyetlerden azami derecede yararlanmak için ellerinden geleni yapmalarının öneminin altını çizdi.

Konuşmaların ardından programın son bölümünde, Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin, Filistin ve Gazze’de yaşanan zulümleri dile getirmek amacıyla kendisinin bestelediği eseri seslendirdi. İsrail zulmünü bir sanatçı hassasiyeti ile dile getiren bu eserden sonra, 2024 Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrenciler arasından, 20 öğrenciye sertifikalarının takdimi yapıldı. Sertifikaların takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.