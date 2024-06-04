Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İHA gösterisi

Teknofest Programı çerçevesinde 12 hafta boyunca verilen teorik dersler neticesinde öğrenciler İHA uçuşunun yanı sıra drone uçuşları yaptılar. Akademi kapsamında yer alan Proje Yönetimi ve Teknofest programı çerçevesinde öğrenciler önce, İHA yapımı ve İHA yapım süreçleri ile ilgili teorik bilgiler aldılar. 12 hafta devam eden derslerde elde ettikleri teorik bilgileri pratik sahaya da dökerek her türlü teknik donanımını gerçekleştirdikleri insansız bir hava aracı tasarlayıp uygulayarak ve bu tasarladıkları İHA’yı başarılı bir şekilde uçurarak eğitimin sonunda önemli bir tecrübe kazanmış oldular.

2024 YILI TEKNOFEST YARIŞMALARINDA İHA TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

Bu arada, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023-2024 yılı faaliyetleri içerisinde yer alan ve Teknofest Projesi olarak başlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) yapımı projesi, Teknofest yarışmalarında yarı final hakkı kazandı. Devam eden çalışmalar sonucu bu yıl ki İHA takımı, Teknofest yarışmalarında yarı finale yükselerek Kayseri’yi yarı finalde temsil edecek. Yarı final yarışmaları sonunda hedef Teknofest’in final yarışmalarında yer alabilmek. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İHA takımı gerçekleştirmiş olduğu bu test uçuşu ile yarı final hazırlıklarına da devam etmiş oldu.