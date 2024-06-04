Vali Çiçek, “Kayseri’de 33’üncü ERVA Spor Okulunu Açtık” 



Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek’in öncülüğünde “Her Mahalleye Bir Spor Okulu” sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Açılışa Vali Sayın Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sayın Gökmen Çiçek yapmış olduğu konuşmada, “ERVA Spor Okulu beni çok mutlu ediyor. Her açılışında başka dünyalara götürüyor. Yeni bir tesisin açılışında hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyük bir mücadele veriyoruz, büyük bir savaş veriyoruz. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemesi için, gençlerimize kurulan tuzakları yıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Milli Eğitimimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız büyük bir mücadele veriyor. Emniyetimizin ve Jandarmamız demir yumruğunu her zaman gösteriyoruz.” dedi

Çocuklarımızın spor okullarında, kütüphanelerde olması için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Vali Çiçek, “Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, STK’larımız büyük bir mücadele veriyor. Kayseri’nin farkı bunu bir bütün olarak yapması. Kayseri’de gençlik, sadece Valiliğin, Belediyelerin, Milli Eğitimin sorunu değil. Bu işin çözüm ortağı tüm STK’lardır. O yüzden Kayseri’de 33’üncü ERVA Spor Okulunu açıyoruz. Mobilyacılar Oda Başkanı Ercan Sarıkaya bu işin altına elini koydu ve bu spor okulu açıldı. Kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya’da, “Sayın Valimizin himayelerinde açılan ERVA Spor Okullarının halkasına bir halka daha eklemek üzere çalışmalarını bitirdiğimiz açılışımıza hoş geldiniz. Bu spor okulunun açılışında başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi



Konuşmaların ardından Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından yaptırılan “Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu”nun açılışı, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.