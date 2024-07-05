Yabancu Uyruklu Öğrenciler Amasya ve Tokat'ı gezdi

Akademi kapsamında Amasya’nın ve Tokat’ın tarihi mekanlarını kapsayan gezide, bu illerdeki tarihi mekanlar ve çeşitli tabiat güzellikleri gezildi. Gezi önce Amasya’nın tarihi ve turistik önemli mekanlarının gezilmesi ile başladı. Amasya’da ilk önce şehrin simgelerinden olan Ferhat ve Şirin Aşıklar Müzesi ve etrafındaki Ferhat ve Şirin Parkı gezildi. Ardından Amasya’nın tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve Amasya denildiğinde ilk akla gelen Osmanlı şehzadelerinden kalma tarihi eserler görüldü. Özellikle bu tarihi mekanların çok yoğun olarak bulunduğu tarihi yürüyüş yolu üzerinde bulunan mekanlar gezildi. Şehzadeler şehri olan Amasya’nın Türk tarihinde ve Osmanlı tarihindeki önemi gezi sırasında öğrencilere anlatıldı. Amasya Tarihi Yürüyüş Yolu, Sultan II. Beyazıt Külliyesi ve tarihi Amasya Saat Kulesi de gezilen mekanlar arasında yer aldı. Amasya için çok büyük bir değere haiz olan II. Beyazıt Külliyesi ve Camii gezilen anlamlı tarihi mekanlar arasında ilk sırada yer aldı. Yine önemli bir tarihi eser olan Mehmet Paşa Cami ve Amasya’nın bozulmamış tarihi dokusu, sokakları, tarihi evleri de bizzat yerinde görülmüş oldu. Öğrenciler, Amasya gezisinde kendilerine rehberlik ederek şehri gezdiren, eserlerle ilgili çeşitli bilgiler veren Bugra Kol ve Murat Şahinkaya’ya da teşekkür ettiler.

Amasya gezisinin ardından öğrenciler daha sonra Tokat iline geçti. Burada yakın zamanlarda restore edilerek ziyarete açılan Mahperi Hatun Kervansarayı ilk gezi mekanı oldu. Tokat’ta hem tabiat güzelliği hem de tarihi değer anlamında çok önemli bir gezi ve ziyaret mekanı olan Ballıca Mağarası da gezilen önemli mekanlar arasındaydı. Geçmişi tarih öncesi çağlara giden ve içinde bulunan ilginç sarkıt ve dikitleri ile hem tarihi hem de arkeolojik olarak önemli bir değer taşıyan mağara içi rehber eşliğinde gezilerek Ballıca Mağarası ile ilgili bilgiler alındı. Mağara içinde yer alan 2 farklı galeri gezilerek bu galerilerle ilgili bilgiler öğrencilere aktarıldı. Birinci galeride, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, akma yapılar, damlalık sarkıtlar, makarna biçimli sarkıtlar, pırasa biçimli sarkıtlar, sancak sarkıtlar, havuzlar ve mağara incileri en önemli yapılar olarak göze çarptı. İkinci galeride ise, bu ve benzeri mağara oluşumlarından farklı olarak Ballıca Mağarasına özgü dikitsiz sarkıtlar, soğan biçimli sarkıtlar olarak isimlendirilen yapılar görüldü ve öğrencilere bu yapılarla ilgili mağara rehberi bilgiler aktardı.

Tokat’ta gezilen yerler arasında, Tokat’ın önemli bir tarihi mekanı olan ve restore edilerek ziyarete açılan Mevlevihane ve çevresindeki tarihi yapılar ile bu kapsamda faaliyete geçen, Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesi gezilerek burada sema gösterisi izlendi. Daha sonra Tokat için tarihi önemi çok büyük olan Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi gezilerek burada bulunan eserler yerinde görüldü. Medrese ile ilgili bilgiler alındı burada, Tokat’ın 300 yıla varan geçmişini araştırarak bu eserleri müzelere kazandıran ve aynı zamanda kendisi de tarihçi olan Müze Müdürü Hasan Erdem tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Müzenin yapılış amacı, burada bulunan eserlerin İslam Bilim Tarihi açısından önemi üzerinde duruldu. Bu müzenin Tokat için taşıdığı önem ve müzede yer alan eserlerle ilgili bilgiler verildi. Yağıbasan Medresesi’nin hemen yanında bulunan Tokat Şehir Müzesi’de gezilerek müze içinde yer alan eserler görüldü. Gezide son olarak Tokat Meydanında yer alan ve yine tarihi değerli önemli olan Ali Paşa Camii de ziyaret edildi. Son olarak Sultan II. Abdulhamit Han’ın inşa ettirdiği Saat Kulesi’nin önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile Tokat gezisi de tamamlanmış oldu. Tokat gezisinde öğrencilere rehberlik ederek Tokat ile ilgili bilgileri aktaran Gönüllü Rehber Ahmet Ar, Tokat Elden Ele Derneği Başkanı Mustafa Han ve yine Gönüllü Rehber Ekrem Özer’e öğrenciler teşekkürlerini ilettiler.

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında düzenlenen Amasya ve Tokat gezisinde, öğrenciler Anadolu’nun bu iki kadim şehri ile ilgili çeşitli tarihi bilgiler alma fırsatı buldular. Bu iki kadim şehrin medeniyetimiz ve Osmanlı tarihi için önemini ve bu şehirlerin bozulmamız tarihi dokusunu yerinde görme imkanı buldular.