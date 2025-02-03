Yasa dışı av yapan 3 kişiye suçüstü
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avla 4 hayvanı vuran 3 kişiye idari yaptırım cezası uyguladı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde yasa dışı av yapan 3 kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Yapılan denetimlerde av yaptıkları tespit edilen ve avda vurulan 4 adet av hayvanına 1 adet canlı mühreye, 1 adet saka kuşu yakalamakta kullanılan ses cihazına ve 2 adet takoz bulunmayan av tüfeğine el konulurken, avlanan avcılara idari ceza kesildi.