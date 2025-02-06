Yağma suçundan aranan kadına 20 yıl hapis cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C. (31) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yağma suçundan aranan kadına 20 yıl hapis cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C. (31) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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