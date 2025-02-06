Yağma suçundan aranan kadına 20 yıl hapis cezası
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C. (31) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C. (31) yakalanarak cezaevine teslim edildi.