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Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin 23'üncü haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Geçen hafta evinde Trabzonspor ile berabere kalan Kayserispor fisktür gereği 23'üncü hafta da evinde oynayacak. Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar çalışmalarını öğleden sonra yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergej Jakirovic idaresinde gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

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