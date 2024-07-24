Yahyalı Belediyesi, gençleri mesleki eğitime yönlendiriyor

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı” uygulanmaktadır. Bu kapsamda Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, meclis üyeleri, esnaflar, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “AB ile Türkiye arasında uygulanan işbirliği çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı IPA II İstihdam Eğitim Ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı adı altında fonlanan “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Destek Programı NEETPRO ’ya yazdığımız 288.000 Euroluk projemizin kabul edilmişti.

Belediyemizin 2021 yılında yazmış olduğu “Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdam ’da Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor” başlığı altındaki projemiz bugün meyvelerini vererek birçok kursiyerimiz meslek edinmiştir. Burada mesleği öğrenen, iş yeri açan insanlarımız oldu. Günün sonunda sevindirici olanda budur. Mesleğini öğrenen kursiyerlerimize belediye olarak her zaman yanlarındayız. Avrupa birliği projelerimizi yazmaya devam edeceğiz. Bu projelerimiz ile genç kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Yahyalı Belediyesi olarak altyapı üst yapı hizmetleri ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiren başarılı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyorum. Bütün bu yatırımların yanında en önemli yatırım insana ve geleceğimiz olan gençlere olduğunu çok iyi biliyor ve bu alanda da sürekli çalışmalar yapıyoruz. "diye konuştu.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Yusuf Parlak, toplantıya katılanlara slayt eşliğinde projede yapılan çalışmaları anlattı.

