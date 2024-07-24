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  • 'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı

'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaparken, araç içerisinde bulunan şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranması olduğu belirlendi.

'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaparken, araç içerisinde bulunan şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranması olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan kasabası mevkide polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 07 GU 777 plakalı otomobildeki 2 şahıs, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 6 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde kaza yaptıktan sonra durdu. Ekipler tarafından otomobilde bulunan şahısların yapılan sorgusunda şahsılardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan arandığı ortaya çıktı.

Yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
'Dur' ihtarına uymayarak kaza yaptı, sorguda uyuşturucudan aranması çıktı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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