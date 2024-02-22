Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacak yeni projelerini açıklayarak, Ağcaşar Millet Bahçesini yapacaklarını kaydetti.

Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Kayseri GündemEditör

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacak yeni projelerini açıklayarak, Ağcaşar Millet Bahçesini yapacaklarını kaydetti.

Proje aşamasını titizlikle takip eden Başkan Esat Öztürk, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk; “Yahyalı Belediyesi olarak, şehrimizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak adına heyecan verici bir projemizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağcaşar Baraj gölü kıyısına planladığımız Millet Bahçesi projesi, hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu proje, toplamda 5 aşamalı bir plana dayanarak hayata geçirilecek. İlk aşamada, 24 kamelya, çocuk oyun alanları, otopark ve ihtiyaç birimlerinin yer alacağı temel bir alan oluşturulacak. Ardından, açık gösteri ve etkinlik merkezi, restoran, seyir terası, kamp alanı, halı saha, 15 Temmuz anıtı gibi tesislerin eklenmesi planlanıyor. Bu projeyle, Yahyalı ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza modern ve dinlendirici bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, ziyaretçilerimizi doğanın güzellikleriyle buluşturarak turizm potansiyelimizi artırmayı amaçlıyoruz. Projemizin tüm aşamalarını titizlikle planlayarak, şehrimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle ilgili olarak tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Yahyalı'da 'Millet Bahçesi' Projesi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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