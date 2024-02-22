Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in şehrin iş insanlarıyla gerçekleştirdiği konferansa katıldı.

Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şehrin iş insanlarıyla gerçekleştirdiği konferansa katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e eşlik etti. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Fatih Üzüm ve partililerle bir araya geldi. Daha sonra sanayi ve üretimin merkezi organize sanayi bölgelerinde istihdama katkı sağlayan firmalarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yer alan Kayseri’nin ve ülkenin en önemli mobilya firmalarından biri olan İstikbal Mobilya’nın üretim tesislerini ziyaret etti.

Ardından Şimşek ve Büyükkılıç, şehrin ihracatına katkı sağlayan firmalara ziyarette bulunarak, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Son olarak Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şehrin iş insanlarıyla gerçekleştirdiği konferansa katıldı. Bakan Şimşek, “Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç da Bakan Şimşek’e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, “Kadim şehir Kayseri’miz üzerine, verimli toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdiğimiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç iş insanları buluştu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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