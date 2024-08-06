Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı Belediyesi ile ortak yapılan çalışma çerçevesinde ilçe merkezinde 3 bin 850 metre asfalt yol yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı Belediyesi ile ortak yapılan çalışma çerçevesinde ilçe merkezinde 3 bin 850 metre asfalt yol yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Kayseri’yi merkez ve kırsal ile birlikte her alanda daha iyi noktalara taşıma hedefi ile durmadan çalışan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile makine ve araç envanterine eklenen finişer ve silindirler ile yolları daha güzel ve güvenli hale getirirken, konforu da artmaya devam ediyor. Yahyalı Belediyesi ile ortak yapılan çalışma kapsamında Yahyalı merkezde 3 bin 850 metre asfalt yol çalışması tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde Yahyalı halkının daha güvenli ve konforlu bir yolda ulaşımı sağlanmaya başlarken, bu kapsamda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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