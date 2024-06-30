Yahyalı'da 50 dönümlük ormanlık arazi küle döndü
Yahyalı'nın Çubukharmanı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, gece saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu 50 dönüm ormanlık arazi küle döndü.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Çubukharmanı Mahallesi İsli mevkiinde bulunan ormanlık arazide dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. İtfaiye ekiplerinin ve söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın gece saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu 50 dönümlük alan kullanılamaz hale gelirken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken yangının asıl çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucu belli olacak.