Yahyalı'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde devam ettirdiği asfaltlama çalışmalarının son durağı Gazibeyli Mahallesi Bektaşlı Sokak oldu.

Yaklaşık bin 330 ton asfalt dökülen Bektaşlı Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Esat Öztürk, bayramdan sonra asfaltlama çalışmalarının hızla devam edeceğini belirtti.

Değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, “Güzel ilçemizin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışıyoruz. Dün itibari ile personelimiz Gazibeyli Mahallesi Bektaşlı Sokakta asfaltlama çalışması yaptı. Asfalt Plentimiz faaliyete geçmesinden sonra ilçemiz yollarınının standartlarını yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kapuzbaşı Şelalesi’nde 565 ton asfaltı yollarımıza serdik. Fetullah Mahallesi’nde bin 655 ton asfaltı yolumuzla buluşturduk. Buraya yani Bektaşlı Sokağına bin 330 ton asfalt dökmüş olduk. İlçemizde 1. Sınıf asfaltı yollarımıza seriyoruz. Buradan ilçemiz adına Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ediyorum. Vekilimizin girişimleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 250 ton bitüm hibe aldık. Ayrıca Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’te Kapuzbaşı Şelalesi Asfaltlanmasında kullanmak üzere 250.000 TL bitüm desteği gönderdiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bayram sonrası çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz” diye konuştu.