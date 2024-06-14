Mehmet Kasap'ın 'Ayrık Otu Yahudi' kitabı çıktı

Kayseri Eğitim ve Kültür Yayınınlarında 41. kitap olarak çıkan 'Ayrık Otu Yahudi Kitabı' netform Matbaacılık A.Ş. tarafından basıldı.

Üsdat Necip Fazıl'ın İdeolocya Örgüsü'nde 'Hâl ve Manzara' faslının ara başlıklarından birisi olan 'İç ve dış düşman Yahudi' konusunda 15 noktada gözler önüne serilen hususlara yazılan açıklama ve haşiye babında Yahudi karakterinin farklı özellikleri Kayserili Büyük Doğu duayenlerinden Mehmet Kasap tarafından kitaplaştırıldı.

Yahudi'nin tarihsel karakteri ve ihanetler silsilesinin maddeler halinde konu edildiği kitapta, Yahudi'nin bir ayrık otu gibi ıslahı mümkün olmayan tavır ve davranışları ortaya konuyor.