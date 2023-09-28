Yahyalı'da cezaevi yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

 Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, cezaevi yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmasını inceledi. Öztürk, 'Bu yol ambulansların acil şekilde kullandığı ve çevre yoluna en yakın yoldur. Burada cezaevi duvarını yıkarak, dar olan yolu genişletiyoruz' dedi. 

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  • 28.09.2023 12:00
  • Güncelleme: 28.09.2023 12:50
Yahyalı'da cezaevi yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yapılan cezaevi yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceledi. Cezaevi duvarını yıkarak, dar olan yolu genişlettiklerini söyleyen Başkan Öztürk, “Bu yol ambulansların acil şekilde kullandığı ve çevre yoluna en yakın yoldur. Burada cezaevi duvarını yıkarak, dar olan yolu genişletiyoruz. Daha geniş ve konforlu bir ulaşım için vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Cezaevini ilçemize en hayırlı şekilde değerlendirerek, mevcut tekstil atölyemize ek olarak burayı inşallah hizmete açacağız. Kadın istihdamına desteğimiz hep sürecektir. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

1ha

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