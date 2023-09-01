Yahyalı'da sel temizliği devam ediyor

Yahyalı ilçe merkezinde hafta başı meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

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  • 01.09.2023 14:09
  • Güncelleme: 01.09.2023 14:09
Yahyalı'da sel temizliği devam ediyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafta başında etkili olan sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yağış ilçe merkezinde sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı evler sular altında kaldı. Ekili dikili araziler ise büyük ölçüde zarar gördü. Yaşanan sel felaketi sonrasında başlatılan temizlik çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, selin getirdiği malzemeyi ilçe merkezinden temizlemek için can başla çalıştıklarını belirterek henüz temizliği yapılmayan mahallelerden sabırlı olmalarını istedi. Öztürk, “Sel sonrası yaraları sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenmeyen hiçbir cadde ve sokağımız kalmadı. 5 gündür ekiplerimiz mahallelerde aralıksız çalışıyor. Ben desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza, KASKİ ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne Yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri arayarak araç ekipman desteği teklif eden Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Selden merkezdeki 12 mahallemiz etkilendiği için vatandaşlarımızdan sabırla beklemelerini istirham ediyorum. Maalesef “Ol” deyince oldurmak Cenab-ı Allah’a mahsus. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bazı kurumların vermesi gereken hizmetleri de belediye olarak bir karşılamaya çalışıyoruz. Yakında Asfalt Üretim Tesisimiz devreye girecek. Yaptırdığımız Kamuoyu Araştırması sonucu insanlarımızın en çok rahatsız olduğu yol sorununu da en kısa zamanda çözmeye başlayacağız. Artık Yahyalı yok konforunda uçacak” diye konuştu.

1ha

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