Yahyalı'da trafiğin yoğun olduğu caddeler asfaltlanıyor

Yahyalı Belediyesi, ilçedeki trafiği yoğun olduğu önemli caddelerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışan personellere tatlı ikramında bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, güzelliklerin kolay olmadığını, güzelliklerin gelmesi için sabır gösteren Yahyalı halkına teşekkür ettiğini belirterek kendi bünyelerinde kurdukları Asfalt Üretim Tesisi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Esat Öztürk konuşmasında, “Burada çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile maliyetini bizim karşıladığımız 4 bin ton asfaltın serimini yapıyoruz. Toza toprağa sabır gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seydili ve 100. Yıl Mahallelerinde bulunan Orhan Gazi Uğur ve Şehit Adem İlkkılıç Caddeleri asfaltlandı. Şuan Emniyet Caddesi’nin asfaltı dökülüyor. Bu Büyükşehir Belediyemizden alacağımız son asfalt olacak. Artık asfaltımızı kendimiz üretmeye başlayacağız. Saatte 160 ton asfalt üretim kapasiteli tesisimizin kurulumu devam ediyor. İnşallah 15-20 gün içinde faaliyete geçmiş olacak. Bu zamana kadar verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize ve yardımcılarına, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.