Kayseri'de AFAD Tarafından Uzman Diş Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı
Kayseri'de gerçekleştirilen bir deprem ve yangın tatbikatında, Afet ve Acil Durum Mühendisleri (AFAD) tarafından Uzman Diş Hastanesi'nde deprem, yangın ve tahliye senaryoları canlandırıldı.
Hastane personelinin bilgilendirildiği tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekiplerinin hazırlıklarını test etmek ve koordinasyonlarını geliştirmek amacıyla, hastaneden hastaların tahliyesi ve yangın anında mühendislik müdahalesi gerçekleştirildi.
Kayseri AFAD eğitiminde, hem deprem hem de yangın durumlarında etkin ve hızlı müdahalelerin önemini vurguladı.
Bu tür tatbikatlar, şehrin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla düzenleniyor.