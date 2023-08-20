Yahyalı'daki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen anız yangını kontrol altına alındı.

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  • 20.08.2023 19:30
  • Güncelleme: 20.08.2023 19:46
Yahyalı'daki yangın kontrol altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen anız yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Sekidağı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangının büyümemesi için Yahyalı Belediyesi tarafından da sosyal medya hesabından vatandaşlardan bölgeye giderek söndürme çalışmalarına katkıda bulunması istendi.

Vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangının büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

İHA

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