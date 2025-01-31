Kayseri'ye yeni otobüs parklanma alanları geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Anayurt ve Yoğunburç Mini Terminal bölgesinde yapımı süren 5 milyon 399 bin lira maliyetli otobüs parklanma alanı projesinde incelemelerde bulundu.

Kayseri'ye yeni otobüs parklanma alanları geliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Talas Anayurt ve Yoğunburç Mini Terminal bölgesinde yapımı yürütülen otobüs parklanma alanında çalışmalar sürerken Başkan Büyükkılıç da çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan eşlik etti.
Çalışmalarda gelinen son durum hakkında Hasdal ve Erdoğan’dan detaylı bilgi alan  Başkan Büyükkılıç yaptığı değerlendirmede, “Güzel bir cuma gününde ekibimizle birlikte sahadayız. İlk durağımız olan Talas Anayurt ve Yoğunburç Mini Terminal bölgesinde yapımı süren otobüs parklanma alanında incelemelerde bulunduk” dedi.

Büyükkılıç, toplam maliyetleri 5 milyon 399 bin 399 lira olan, bin 720 metrekare alanda yapımı süren Talas Anayurt bölgesi otobüs parklanma alanı ve bin 400 metrekare alanda yapımı devam eden Yoğunburç Mini Terminal bölgesi otobüs parklanma alanı projesinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Haber Merkezi

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