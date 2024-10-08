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Yakınları şaşkına döndü: Görüntülü arayarak intihar etti

Gece yarısı ağaçlık bir alanda yakınlarını görüntülü arayarak, cep telefonunu aracına sabitledi ve ipi ağaca bağladı. Her şey canlı yayında yakınlarının gözü önünde oldu.

Yakınları şaşkına döndü: Görüntülü arayarak intihar etti
Kayseri GündemEditör

Olay, Cevher Nevşehir Dudayev Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Yaşar A. (30) gece saatlerinde yakınlarını görüntülü aradı. Cep telefonunu aracına sabitleyen Yaşar A. daha sonra kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden yakınları Yaşar A.’nın ağaca bağlı olduğu ipi keserek kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yaşar A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar A.’nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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