Yakışıklı Sözler: 'Devlet Opera ve Balesine karşı çıkarım!'

Kayserili yazar Hacı Yakışıklı, Devlet tarafından sahiplenilen 'Devlet Opera ve Balesi' etkinliğine karşı olduğunu, bu etkinliğin kültürümüzle alakasının olmadığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu etkinliği neden sahiplendiğini sorguladı.

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  • 23.08.2023 09:29
  • Güncelleme: 23.08.2023 09:29
Yakışıklı Sözler: 'Devlet Opera ve Balesine karşı çıkarım!'

TV100 yazarı Kayserili Hacı Yakışıklı, opera ve balenin Devlet tarafından sahiplenilmesine karşı çıktığını ve bale etkinliğini sevmediğini belirttiği yazısında,
‘Ben “Bale" isimli etkinliği sevmiyorum.
“Çocuklarınızı baleye göndermeyin” diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere “hakaret” edemem, onları “ilkel, çağdışı” diye yaftalayamam!
Yalnız ben “Devlet Opera ve Balesi" diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?
Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'nın, "Devlet Opera ve Balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım, kültürümüzde olmayan şeyi devlet niye sahipleniyor?" çıkışına sosyal medya hesabından yanıt vererek, oldukça garip bir paylaşım yaptı. Mumcu, "Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu’nun, Devlet ve toplum olarak, Hacı Yakışıklı’nın iddialarının aksine, 'köklü bir opera ve bale geleneğine sahip olduklarını' belirttiği, gerçeği hiç yansıtmayan yanıtı çok tartışılacağa benziyor. 
 

Haber Merkezi

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