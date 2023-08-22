Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp yan yattı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan 2 araca çarparak yan yattı.

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  • 22.08.2023 23:05
  • Güncelleme: 23.08.2023 08:03
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobillere çarpıp yan yattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan 2 araca çarparak yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 38 AGU 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 38 AAV 759 ve 38 AEB 230 plakalı araçlara çarparak orta refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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