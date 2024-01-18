Yalnız yaşayan 65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu

Talas ilçesinde yalnız yaşayan O.N.A.(65) evinin balkonunda ölü bulundu.

Yalnız yaşayan 65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kanun Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın en üst katında yaşayan O.N.A.’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren görevliler yalnız yaşayan O.N.A.’nın evinin balkonunda yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1ha
Kayseri Gündem

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