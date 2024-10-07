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Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı

Sivas'ta, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların yıl dönümü dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü, Filistin halkına destek vermek için etkinlik düzenledi.

Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta, İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye başlattığı saldırıların yıl dönümü dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü, Filistin halkına destek vermek için etkinlik düzenledi.

İsrail rejiminin uyguladığı baskı ve zulüm sonucunda on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın birçok yerinde bu zulme sessiz kalınsa da Türkiye’de Filistin halkına olan destek sürüyor. Sivaslı yamaç paraşütçüleri de Paşabahçe Mesire Alanı yakınındaki tepelerden gerçekleştirdikleri uçuşta, Filistinlilerin yanında olduklarını ortaya koydu. Uçuş öncesi iniş alanına, Filistin direnişinin simgelerinden biri olan yaklaşık 10 metrelik dev Hanzala figürü çizildi. Çizilen figür dron ile havadan görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

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