Yamula Barajı'na 800 bin yavru sazan bırakıldı

Kayseri’de 16 farklı göl ve gölete toplamda 1 buçuk milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi çerçevesinde Adana’da yetiştirilen 1 buçuk milyon yavru sazan balığı uygun şartlarda Kayseri’ye getirildi. Balıkların 800 bini adeti Yamula Barajı’na 700 bini adeti ise kentte bulunan 15 farklı göl ve gölete bırakıldı.

Yamula Barajı’nda balıkların suya bırakıldığı etkinlikte konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, “Bugün bakanlığımızın projesi çerçevesinde 16 göl ve göletimize 1 buçuk milyon adet balığı kavuşturacağız. Bugün Yamula Barajı’nda da yavru balıkları suya kavuşturacağız. Sürdürülebilir balıkçılık için bu çok önemli. Bakanlığımızın projesi kapsamında iç sularda hem amatör avcılık için hem de sürdürülebilir balıkçılık için proje çok önemli. Kayseri’mizde balıkçılık ve su ürünleri çok önemli bir yerde. Yavru alabalık üretiminin yüzde 35’sini karşılıyoruz. Somon üretip, ihraç ediyoruz. Amacımız inşallah Kayseri’de balıkçılığı çok ileriye götürerek, burada çalışmalarımızı büyütmek” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Baraja 800 bin adet sazan balığı bıraktık. Bu 800 bin adet sazan balığı, hemen 1-2 ay içerisinde büyümüyormuş. 1 yılı geçkin bir süre içerisinde balıkların büyüme süresi varmış. Balığın yetiştirilmesi de olay bir süreç değilmiş. Yavru balıkların büyütülmesi de ciddi bir zaman alıyormuş. Kayseri’ye gelen balığın yarıdan fazlasının Yamula’da değerlendiriliyor olması, son derece kıymetli. Ancak daha kıymetli olan bir şey var ki denizi olmayan bir şehirde iç bir denizde balık üreten ve ihraç eden bir şehiriz. Bu da işin son derece kıymetli bir tarafı. Bizim bugün yapmış olduğumuz bu etkinlikle barajı içerisinde balıklarla birlikte yaşanabilir bir hale getirmek ve olta balıkçılığı için burada etkinlikler yapıp, olta balıkçılığına gönül veren kardeşlerimizi burada balık tutabilmeleri için son derece kıymetli. Ancak buradan birkaç bir şeyi hatırlatmamız lazım. Avlanmak için kurallar neyi gerektiriyorsa hepsini yerine getirmemiz gerekiyor. Belirli bir ölçünün altındaki balığın tutulmaması barajdaki balık popülasyonunun artması ve devam etmesi açısından son derece önemli” şeklinde konuştu.