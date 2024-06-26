Sivas'taki cinayetin şüphelileri tutuklandı

Sivas'ta 44 yaşındaki şahsın silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'taki cinayetin şüphelileri tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta 44 yaşındaki şahsın silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Haziran’da akşam saatlerinde kent merkezi Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana gelmişti. Metin Taşdelen (44) ile 4 kişilik grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada silahla göğsünden vurulan Metin Taşdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ş.A. (22), M.K. (33), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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