Yangın alarmı çalışmayan otelde felaket: Göz göre göre facia

Yangının çıkış anında otelde bulunan otel görevlisi Halil Gümüş, "Çığlık sesleriyle uyandım. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu" ifadelerini kullandı. Gümüş ve çalışma arkadaşları, bulabildikleri merdivenlerle konukları tahliye etmeye çalıştı ancak yangının şiddeti ve yapı koşulları nedeniyle zorluk yaşadılar. Gümüş, "Üst katlardan tahliyeyi yapamadık. Yaklaşık 25 kişiyi kurtardık." dedi.

Otel personeli Kemal Gümüş ise "Birçok kişi kurtulmak için atladı. Yangın alarmı çalışsaydı, bu kadar insan vefat etmezdi." diyerek yangının çok geç fark edildiğini belirtti. Yangın alarmının çalışmaması ve dumanın hızla yayılması, birçok kişinin dumandan etkilenmesine ve bazı konukların panik içinde kendilerini aşağı atmasına sebep oldu.

Bu trajedi, yangın güvenliği önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Otelde yangın alarmı olsaydı, belki de bu felaketin önüne geçilebilirdi.