Yanlış sünnet kayıplara yol açabilir

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, hekim olmayan kişiler tarafından yapılan sünnetlerin erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

Ülkemizde yasaklanmasına rağmen hekim dışı personel tarafından yapılan sünnetlerde erken veya geç dönemde bazı komplikasyonlarla karşılaşıldığını ileten Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, "Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan sünnet işlemlerinde kanama, enfeksiyon, peniste kısmi veya tam kayıp, sünnetin yanlış yapılması gibi sorunlar ile karşılaşabiliyoruz. Hastanın sünnet öncesi muayenesinde peygamber sünneti denilen hipospadias mevcut ise çocuk asla sünnet edilmeden çocuk cerrahına yönlendirilmelidir. Çünkü bu problemin cerrahi olarak düzeltilmesinde sünnet derisine ihtiyacımız olacaktır. Sünnet işlemi esnasında sinir dokusundan oldukça zengin olan penis üzerinde yüksek ısı yayan ilkel cihazların kullanımı önerilmemektedir. Toplum arasında lazer diye adlandırılan aslında basit bir koter cihazı olan aletleri biz hastanemizde kullanmıyoruz" dedi.

"Hepatit B ve hepatit C dahil birçok bulaşıcı hastalık kapılabilir"

Uygun şartlarda yapılmayan sünnetlerde hepatit B ve hepatit C dâhil birçok bulaşıcı hastalık kapılabileceğine değinen Dr. Aluç, "Sünnetin toplumumuzda çok sık uygulanması nedeniyle aslında bir cerrahi girişim olduğu göz ardı edilmektedir. Uygun ortamda ve uygun şartlarda yapılmayan sünnetlerde hepatit B ve hepatit C dâhil birçok bulaşıcı hastalık kapılabilir. Bununla birlikte uygun aletler kullanılmadan yapılan işlemlerde sünnet derisinin çok alınması veya az alınması sonucunda da hem estetik hem de ereksiyon problemlerinin yaşanılması mümkündür. Aynı şekilde sünnet sonrası oluşabilecek cilt yapışıklık ve köprüleri de ileride ereksiyon sorunlarına neden olabilecektir" şeklinde konuştu.

"En uygun dönem aslında 0-4 aylık dönemde lokal anestezi ile yapılabilen dönemdir"

Sünnetin uygun yaş ve yöntemler ile yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Mahmut Aluç, "Hatalı yöntem ve yaklaşım çocuk üzerinde ciddi travmalara neden olabilecek bir süreçtir. En uygun dönem aslında 0-4 aylık dönemde lokal anestezi ile yapılabilen dönemdir. Kan tahliline her zaman gerek duyulmaması, çok hızlı iyileşmesi, pansuman ve özel bakıma ihtiyaç olmaması ve çocuğun hatırlamaması en büyük avantajlarıdır. Sünnet işlemi daha büyük yaşlarda da lokal anestezi ile yapılabilmekle beraber işlemden korkan çocuklar için mutlaka sedasyonla birlikte yapılması uygun olacaktır. Günümüzde gelişen teknolojik imkanlar sayesinde bu yöntemden çekinilmesinin hiçbir bilimsel geçerliliği de kalmamıştır. Aksine büyük yaştaki çocuklar için en konforlu sünnet yöntemi sedasyon ile yapılan sünnettir" diye konuştu.