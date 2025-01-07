Yaralı Puhu Kuşu tedavi altına alındı
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye faaliyetleri sırasında yaralı Puhu Kuşu buldu. Kuş, gerekli tedavilerin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kayseri'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Bünyan İlçesi, Topsöğüt Mahallesinde, devriye faaliyeti esnasında yaralı halde Puhu Kuşu bulundu. Kuşun gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.